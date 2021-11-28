Мэр пожелал им здоровья и счастья

Сергей Собянин поздравил москвичек с Днём матери. На своей странице в социальной сети он пожелал им здоровья, счастья и душевного тепла, подчеркнув, что мама - самый близкий и дорогой для каждого из нас человек, который дарит жизнь, любовь и заботу.

Тёплые слова сегодня звучат в адрес самых дорогих и любимых женщин. В России в последнее воскресенье ноября традиционно отмечают День матери. В честь праздника в Центрах госуслуг Москвы подготовили цветы и открытки, конкурсы и фотозоны.

В Тульской области творческие коллективы поздравили военных и гражданских медиков. Они организовали концерт под окнами одной из больниц, сообщает "ТВ Центр".

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