ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин поздравил москвичек с Днём матери

13:26
  • воскресенье
  • 28 ноября 2021

Мэр пожелал им здоровья и счастья

Сергей Собянин поздравил москвичек с Днём матери. На своей странице в социальной сети он пожелал им здоровья, счастья и душевного тепла, подчеркнув, что мама - самый близкий и дорогой для каждого из нас человек, который дарит жизнь, любовь и заботу.

В России отмечают День матери
Назван самый распространенный возраст матерей в Москве

Тёплые слова сегодня звучат в адрес самых дорогих и любимых женщин. В России в последнее воскресенье ноября традиционно отмечают День матери. В честь праздника в Центрах госуслуг Москвы подготовили цветы и открытки, конкурсы и фотозоны.

В Тульской области творческие коллективы поздравили военных и гражданских медиков. Они организовали концерт под окнами одной из больниц, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Собянин общается с горожанами
Сергей Собянин общается с горожанами
Мама с ребенком
Мама с ребенком
Роддом
Роддом
Мама с детьми
Мама с детьми
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.