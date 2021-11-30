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Путин объявил о полном восстановлении рынка труда в стране

15:17
  • вторник
  • 30 ноября 2021

Уровень безработицы в сентябре опустился до 4,3%

Безработица в России вернулась на допандемийный уровень, заявил на инвестиционном форуме "Россия зовет!" президент Владимир Путин.
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"Уровень безработицы в сентябре опустился до 4,3%. Это как раз допандемийный уровень. Сегодня уже можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился", - заметил глава государства (цитата по "Интерфаксу").

Как уточнил российский лидер, произошло это еще далеко не во всех ведущих экономиках мира, а стратегическая задача России теперь - поддержать и закрепить позитивные тенденции, обеспечить устойчивое долгосрочное развитие.

По словам Путина, в условиях пандемии Россия первой из крупнейших экономик мира нормализовала свою бюджетную политику. При этом все меры поддержки граждан укладываются в рамки бюджетных параметров, проводятся за счет дополнительных доходов и перераспределения.

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