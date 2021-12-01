Лукашенко рассказал о претензиях к Украине

Президент Белоруссии дал большое интервью РИА Новости

Минск встанет на сторону Москвы в случае агрессии Киева. В современной украинской армии всё больше людей, которые поддерживают нацистскую идеологию. Белоруссия не исключает, что предложит России свои площадки для размещения ядерного оружия - они уже готовы. Кризис с мигрантами на границе Евросоюза можно урегулировать, если создать гуманитарный коридор. Затягивание решения проблемы используется в политических целях. Обо всём этом президент Александр Лукашенко заявил в большом интервью агентству РИА Новости.

Минск точно так же, как и Москву, волнует вопрос расширения НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг недавно заявил, что, если Германия откажется от размещения американского ядерного оружия на своей территории, то его перевезут восточнее, например, в Польшу. Однако Александр Лукашенко уверен: наши страны готовы к симметричному ответу:

"Почему я стал врагом для Запада? Не потому что я диктатор и прочее. Потому что все площадки, на которых стояли "Тополя", кроме одной, полностью сохранены и готовы к использованию".

В продолжение президент заявил, что для эффективной защиты от нападения республике нужны российские зенитные ракетные комплексы: "Мы сегодня ПВОшной своей обороной полностью прикрываем наши границы - Минск, там, и так далее, и тому подобное. Но для того, чтобы быть эффективным против нападения ракетного, нам надо как раз С-400, а, может быть, С-500".

При том, что один такой С-400 в Белоруссии уже есть, продолжает Лукашенко. Сейчас он используется для обучения военных. Но это не мешает ему в любой момент занять позиции на линии обороны.

Говорили про армию не только белорусскую, но и украинскую. По словам Лукашенко, некоторые её руководители привержены не то что националистическим, но даже откровенно фашистским идеям. При этом белорусский президент напомнил, что решить затянувшийся конфликт в Донбассе можно было ещё давно - при Порошенко.

Белоруссия тоже предлагала свою помощь: например, разметить вдоль российско-украинской границы своих военных. Российская сторона, по словам Лукашенко, не возражала. А вот Киев категорически отказался от таких наблюдателей. Затронули в ходе разговора и тему Крыма. В том, что полуостров де-факто и де-юре принадлежит России, белорусский президент не сомневается. А вот к логике украинских властей большие вопросы.

"Молодцы, конечно, украинцы: они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если вы не предпримете определённые действия. Он не будет и украинским. А чьим? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым", - отметил Лукашенко.

Решать вопрос нужно было срочно, но исключительно в юридическом поле. На этом, напомнил Лукашенко, настаивал и российский президент. А потому было принято решение провести референдум. Впрочем, у Минска есть и свои претензии к Киеву. По словам главы Белоруссии, соседи с Украины долгое время обеспечивали белорусских мигрантов контрабандным оружием. Причём, использовать его должны были в том числе против самого Александра Григорьевича. В том, что сегодня происходит на белорусско-польской границе, уверен Лукашенко, виновата Европа. А значит, Минск и дальше будет делать всё, чтобы вернуть мигрантов на родину.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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