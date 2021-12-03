Балет, выставки и ярмарка книг: культурная афиша Москвы на уикенд

"Умные" книги - в Гостином дворе, Венеция - в Музее архитектуры, "Мастер и Маргарита" - в Большом. Что ещё не пропустить в выходные и где увидеть грациозных ланей?

Балет "Мастер и Маргарита"

Это случилось! Аннушка уже разлила масло. В Большом театре - мировая премьера "Мастера и Маргариты". Тревожная и красивая музыка Шнитке. Заброшенный бассейн на сцене, аллюзия на руины собора. Пятнадцать дверей. Авторы спектакля долго искали пространство, в котором можно показать все места действия романа.

"Получилась символичная перекличка - с бассейном, который был на месте Храма Христа Спасителя. Когда я узнал об этой истории, я спросил - почему мне раньше не рассказали?! И всё встало на свои места. Ведь это конфликт, который есть и в романе - система против философии", - сказал хореограф-постановщик Эдвард Клюг.

Известный европейский хореограф называет балет "Мастер и Маргарита" своим самым сложным проектом. В мистику, впрочем, не верит. Ведь даже случившийся в Большом театре потоп не помешал премьере. Артисты поддерживают.

"Я думаю, что если не купаться в этом, не заставлять себя верить в это, то ничего такого не произойдет", - заявил Артемий Беляков, премьер Большого театра, исполнитель партии Воланда.

Артисты считают, что самое трудное в спектакле - бурлеск. Но обещают - зрители непременно будут смеяться.

Выставка "Российская империя"

Российская империя - история длиною в 200 лет. На новой выставке в Историческом музее - 400 экспонатов, посвященных этой эпохе. Многие из них публика увидит впервые.

После триумфа в Шведской войне Россия стала империей. Символы того времени - модели кораблей, уникальные карты, трофейная шведская пушка, униформа Петра. Мундиры - тоже часть истории Российской империи.

"Кафтан офицера лейб-гвардии Семеновского полка, в котором Екатерина II совершала государственный переворот против своего супруга императора Петра III. Его мундир находится рядом с ней. У нас тут такая семейная драма", - рассказал научный сотрудник ГИМ Сергей Сергушкин.

Многие вещи связаны с именами знаменитых людей. Гигантская ваза двадцать лет украшала кабинет Николая I. О люстре из московского дворца князей Юсуповых рассказала куратор выставки Наталия Каргаполова: "В Москве появился для созерцания один из красивейших предметов прикладного искусства. Эта люстра сделана мастерами острова Мурано, близ Венеции. Люстра стеклянная, конечно, но это совершенно фантастическое творение".

Выставка "Панорама Венеции"

А музей архитектуры Щусева предлагает путешествие в Венецию! Панорама самого прекрасного города на воде появилась еще в XIX веке. 23 метра в исполнении Джованни Бьязина.

"Она создавалась для предшественницы венецианских биеннале - для художественной выставки 1887 года. А сейчас в Москве мы воспроизводим её уже с помощью цифровых технологий", - сообщил куратор выставки Паскалин Ватен.

В музее архитектуры добавили экспонаты и из своего собрания, чтобы у публики сложилось представление о жанре ведуты - городского пейзажа.

Ярмарка литературы non/fiction

Для ярмарки интеллектуальной литературы издательства традиционно приберегают самые интересные новинки. Можно будет познакомиться даже с литературным дебютом Квентина Тарантино. А специальный гость на этот раз - Германия.

Всего триста участников из восемнадцати стран. И четыреста мероприятий - встречи с писателями, концерты, презентации книг.

"Все книги отобраны экспертным советом. Тринадцать тысяч книг будет представлено, в самых разных жанрах. Мы декларируем и экспертный совет следит за этим, что это ярмарка хороших книг", - сказал Василий Бычков, руководитель компании-организатора ярмарки non/fiction.

Вольерный комплекс "Дом Лани"

Можно отправиться и в Зеленоград - на свидание с грациозными созданиями. Семейство европейских ланей живет в условиях, максимально приближенных к естественным.

"Лани - это олени среднего размера. Самцы у ланей имеют красивые лопатообразные рога. Познакомиться с жизнью ланей, узнать о них новое можно здесь, на экскурсиях в вольерном комплексе", - рассказала главный специалист "Мосприроды" Александра Алферова.

Людей лани совершенно не боятся. И всем позволяют наблюдать, как они буквально летают над землей.

Юлия Богоманшина, Камила Султанова, Сергей Смирнов, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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