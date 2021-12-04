Путин наградил врачей за самоотверженную борьбу с коронавирусом

Медики получили высокие награды

Владимир Путин наградил более ста медицинских работников за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Указ опубликован на портале правовой информации.

За проявленную самоотверженность и профессиональное исполнение долга орденами Пирогова и медалями Луки Крымского награждены врачи, медсёстры и заведующие отделениями стационаров Подмосковья, Смоленской, Ульяновской областей и Удмуртии.

Также высокой награды удостоены студенты Московской и Курской областей и ординатор Кировской за большой вклад в развитие волонтёрского движения в сфере здравоохранения, сообщает "ТВ Центр".

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