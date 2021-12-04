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В Дамаске обновляют старое здание Русского дома

10:40
  • суббота
  • 04 декабря 2021

Он откроет свои двери в 2022 году

Русский дом в Дамаске капитально обновляется. Основательный ремонт планируют закончить уже в будущем году. Во время войны его работа была приостановлена, но сейчас, несмотря на трудности, обучение сирийских детей русскому языку и танцам продолжается.
В Дамаске восстановили производство керамической плитки

Это здание появилось в центре Дамаска ещё в прошлом веке, когда МИД СССР решил открыть в сирийской столице Русский дом. Построенный с учетом местных архитектурных особенностей, он, тем не менее, несёт в себе и знакомые всем россиянам черты - зубцы стен Московского Кремля.

Русский дом приостановил работу в 2011 году, когда обстановка стала небезопасной. С тех пор здание ни разу не ремонтировалось и постепенно ветшало. Но теперь настало время перемен. Ремонт нужен капитальный, но работа Дома теперь не прекратится, просто временно продолжится в российском консульстве в Дамаске. Там дети занимаются танцами, а взрослые постигают азы русского языка, сообщает "ТВ Центр".

Русский балет, русский язык, русская музыка - взаимное проникновение культур издавна было свойственно отношениям СССР, а затем России и Сирии. Поэтому открытия обновлённого Русского дома здесь очень ждут. Двери для всех желающих Русский дом в Дамаске гостеприимно распахнет уже менее чем через год - в октябре 2022-го.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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