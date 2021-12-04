Собянин: Москва готова к проведению "Экспо-2030"

Мэр представил столицу в Дубае

Национальный день России открылся на "Экспо-2020" в Дубае. Внимание приковано и к столице нашей страны. О том, что Москва подала заявку на проведение всемирной выставки в 2030 году, заявил Сергей Собянин. Мэр отметил, что следующие десять лет власти города используют с максимальной пользой для развития мегаполиса и повышения качества жизни москвичей.

Уникальный водопад вне законов гравитации, небесный сад и другие необычные объекты выставки "Экспо- 020" поражают воображение. В рамках сессии "Города-2030. Прогресс человечества" Москву презентовал мэр Сергей Собянин. Он отметил, что мегаполис готов принять у себя международную выставку лучших достижений человечества.

Право провести всемирную выставку получают города, за которыми стоит большая история успеха и которые устремлены в будущее. Города, которые открыты всему новому и людям со всего мира. Таким городом является наш гостеприимный хозяин - Дубай, таким городом является японская Осака, которая примет "Экспо" в 2025 году, и такой город Москва, потому что вслед за Дубаем и Осакой пришло время провести "Экспо" в Москве.

Сергей Собянин заверил, что Москва использует каждый год до "Экспо-2030" с максимальной пользой для развития города и его жителей. По скорости изменений столица входит в число мировых лидеров. Город внедряет лучшие достижения других мегаполисов и свои разработки. К 2030 году беспилотный транспорт станет повседневным городским стандартом, а весь общественный перейдёт на электричество. В мегаполисе реализуется и крупнейшая в истории программа развития метро и городской железной дороги.

За последние 10 лет для пассажиров открыто 160 новых станций метро и МЦК. Столько в Москве никогда не строили. Построено два из пяти центральных железнодорожных диаметров. Вместе с новыми станциями пассажиры получают современные поезда и качественный сервис.

Программа развития Москвы охватывает все сферы жизни. В этом году город поставит исторический рекорд по строительству недвижимости - около 14 миллионов квадратных метров. Это - жилые дома и деловая застройка. А модель московской цифровой системы здравоохранения перенимают в других российских регионах, и она доступна для стран, заинтересованных в повышении качества медпомощи. В цифровой формат переходит и управление городом, а в реальности появляются парки и удобные пространства.

Качественная городская среда создаётся во всех районах столицы - от центральных улиц до обычных дворов. Комфорт на улицах не ограничивается физической средой. Для удобства жителей на улицах появилась сеть бесплатного Wi-Fi, а начиная со следующего года город начнет строить коммерческую сеть 5G, которая открывает новые возможности для предоставления цифровых услуг.

Во время своей поездки в Дубай Сергей Собянин сделал символический ход шахматной фигурой, тем самым открыв партию между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира. И напомнил, что летом следующего года сильнейших гроссмейстеров примет и Москва, которая станет площадкой для Всемирной шахматной олимпиады.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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