ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Ставрополье 17 тысяч человек остались без отопления

13:33
  • воскресенье
  • 05 декабря 2021

Прорвало трубу с горячей водой

На Ставрополье более 17 тысяч человек остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе. ЧП произошло в городе Невинномысске вечером 4 декабря.

В трубе образовался прорыв диаметром полметра. В результате пришлось отключить теплоснабжение в более чем 140 многоквартирных домах.

По данным МЧС, сейчас на месте работают 17 человек и 6 единиц спецтехники. Последствия аварии планируют устранить к вечеру 5 декабря, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Авария на теплотрассе
Авария на теплотрассе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.