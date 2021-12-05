На Ставрополье 17 тысяч человек остались без отопления

Прорвало трубу с горячей водой

На Ставрополье более 17 тысяч человек остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе. ЧП произошло в городе Невинномысске вечером 4 декабря.

В трубе образовался прорыв диаметром полметра. В результате пришлось отключить теплоснабжение в более чем 140 многоквартирных домах.

По данным МЧС, сейчас на месте работают 17 человек и 6 единиц спецтехники. Последствия аварии планируют устранить к вечеру 5 декабря, сообщает "ТВ Центр".

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