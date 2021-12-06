Омикрон-штамм активно распространяется в США и Европе

Многие страны бьют тревогу

В мире продолжает распространение омикрон-штамм. В США он уже зафиксирован в 16 штатах из 50. Ведущие инфекционисты не исключают, что новая мутация скоро может вытеснить доминирующий вариант "дельта". Тревогу из-за "омикрона" бьёт и Европа.

В Великобритании зафиксировали почти 250 случаев. По новым правилам заболевшие и те, кто контактировал с ними, обязаны уйти на 10-дневную самоизоляцию, сообщает "ТВ Центр".

Сегодня ужесточает ограничения Италия. Для непривитых и непереболевших ковидом обязательным становится ПЦР-тест. Срок его действия 48 часов. Нарушители не смогут выйти на работу, попасть в кафе и общественный транспорт.

А правительство Австрии намерено ввести штрафы за отказ от вакцинации, которая станет обязательной с 1 февраля. Такие данные обнародовали СМИ. За отказ от прививки будут взымать до 3 тысяч 600 евро. А за отказ от уплаты штрафа грозит 4 месяца тюрьмы.

Впрочем, новый штамм пугает не всех. Накануне в Брюсселе полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы против участников протестов после устроенных беспорядков. Митингующие забрасывали правоохранителей петардами и бутылками, а также пытались прорвать оцепление. Задержаны два десятка человек.

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