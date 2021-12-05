Европа вводит новые ограничения из-за штамма омикрон

Он стремительно распространяется по миру

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 265 миллионов. Антирекорд зафиксировали во Франции. За сутки выявили свыше 50 тысяч новых случаев. Там, а также в Италии и Бельгии для невакцинированных ужесточают ограничения. Недовольные выходят на акции протеста.

Чили, Румыния, Черногория. Список стран, где зарегистрированы первые случаи инфицирования омикроном, увеличивается ежедневно. Сегодня их уже как минимум 40. Новый штамм осложнил и без того непростую ситуацию в Нидерландах, где заболеваемость ковидом и так бьёт рекорды.

Если темпы распространения омикрона только набирают обороты, то уже известная дельта ежедневно отправляет на больничные койки тысячи европейцев. Сегодня стало известно, что ковидом заболели бывшая королева Нидерландов Беатрикс и министр иностранных дел Финляндии, сообщает "ТВ Центр".

На новые антиковидные ограничения, введённые властями Германии после очередного всплеска заболеваемости, люди ответили акциями протеста. Немцы возмущены тем, что не вакцинированным теперь разрешено заходить только в аптеки и продуктовые магазины.

Марши протеста охватили Австралию, Испанию, Австрию. В Вене более 40 тысяч человек, требуют отменить самоизоляцию. Сегодня выходить из дома разрешено только в случае крайне необходимости. Например, за продуктами. И многих в канун Рождества это совсем не устраивает. Как и то, что с февраля вакцинация в Австрии станет обязательной.

По прогнозам французских врачей, пика заболеваемости республика достигнет только в середине января. Если, конечно, ситуацию не осложнит распространение омикрона. Париж уже приостановил авиасообщение с десятью африканскими странами. А все прибывающие с континента французы, обязаны предъявить ПЦР-тест.

В Италии "зелёный паспорт" сегодня необходим не только для того, чтобы попасть в Колизей. С 6 декабря во всех городах для непривитых закрывают кинотеатры, рестораны, и даже общественный транспорт. Новые ограничения вводит Бельгия - с 18 декабря власти закрывают все детсады и начальные классы в школах. Масочный режим становится обязательным и для самых юных бельгийцев.

Впрочем, от коронавируса страдают не только люди, но и животные. В зоопарке Антверпена заболела пара бегемотов. Ветеринары не могут понять, как и когда гиппопотамы подхватили инфекцию. Ведь смотрители регулярно сдают ПЦР-тесты и среди сотрудников зоопарка больных нет.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram