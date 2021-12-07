Непростая и долгая беседа: что ждать от переговоров Путина и Байдена

Лидеры выйдут на связь во вторник вечером

Внимание мировой общественности во вторник приковано к переговорам Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Разговор состоится вечером по защищенному видеоканалу. Владимир Путин выйдет на связь из своей резиденции в Сочи. Беседа обещает быть продолжительной и явно непростой - особенно учитывая повышенный градус напряженности в отношениях между двумя странами и то, что буквально накануне онлайн-встречи Вашингтон пошёл на новое обострение.

Накануне видеопереговоров Владимира Путина и Джо Байдена в Вашингтоне собрали "чертовски агрессивный пакет санкций" против Москвы. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента. Ограничения могут ввести против российских энергетических компаний. А отечественные банки грозят отключить от международной платежной системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС обсуждают возможность блокировки для Москвы конвертации рублей в доллары, евро или британские фунты. В случае "вторжения" России на Украину Вашингтон обещает самые жесткие санкции, которым когда-либо подвергались государства, за исключением Ирана и Северной Кореи.

К переговорам с Москвой Байден готовился не просто крайне обстоятельно. А словно пытался заручиться поддержкой "младших" партнеров – созвонился с лидерами Франции, Италии, Германии, Великобритании. Не забыл позвонить и в Киев Владимиру Зеленскому. Который именно сейчас решил посетить передовую ВСУ в Донбассе.

Как только стало известно о переговорах Путина и Байдена, не только в США, в Евросоюзе и, разумеется, на Украине с каждым днем все громче стали говорить об угрозе вторжения России. Со ссылкой на разведслужбы Соединенных Штатов, контингент, якобы сконцентрированный на границе, вырос с 74 до 175 тысяч российских военнослужащих. Но накануне директор ЦРУ все же признал: достоверных сведений о подготовке нападения у него нет.

В Кремле сообщения о возможных антироссийских санкциях уже назвали информационной истерикой. Кроме Украины, с момента единственной встречи президентов Путина и Байдена в июне этого года, перечень вопросов между Москвой и Вашингтоном остаётся довольно обширным. Это и сотрудничество в борьбе с коронавирусом, и восстановление работы дипломатических служб. И, конечно, проблема расширения НАТО на Восток. О приближении альянса к границам России Владимир Путин говорил совсем недавно - на форуме "Россия зовет".

Вопрос о том, что с расширением на восток НАТО меняет статус оборонного альянса на атакующий, американские журналисты напрямую задали представителю Госдепартамента США.

"Мы ясно дали понять, что в НАТО двери открыты. Альянс должен оставаться вариантом для претендентов, когда они будут готовы и способны выполнить необходимые обязательства - а именно, что они способны и готовы внести свой вклад в безопасность в Евроатлантическом регионе", - сказал Нед Прайс.

Переговоры стартуют в 18:00 по Москве, в Вашингтоне будет 10 утра. Продолжительность беседы не определена.

"Очень сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так за несколько часов беседы вряд ли возможно. Хотя наши двусторонние отношения находятся в очень печальном состоянии по-прежнему, всё-таки есть оживление, на каких-то направлениях начинается диалог", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спустя четыре часа после начала переговоров пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки собирает пул журналистов. Джо Байден к прессе не выйдет. Кремль об итогах беседы расскажет в официальном сообщении.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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