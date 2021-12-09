Под Новосибирском загорелся склад с мороженым (видео)

Площадь пожара - 2 тысячи квадратных метров

Под Новосибирском загорелись склады предприятия "Русский холод", производящего мороженое и полуфабрикаты.

Инцидент произошел в поселке Краснообск на улице Восточная. На данный момент огнем охвачены две тысячи квадратных метров, возгорание локализовано.

Пожару присвоен второй уровень сложности. На месте работают около 60 человек и 20 единиц техники, передает РИА Новости.

По предварительной информации, все сотрудники склада успели выйти из здания, о пострадавших не сообщается.

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