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Под Новосибирском загорелся склад с мороженым (видео)

10:09
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Площадь пожара - 2 тысячи квадратных метров

Под Новосибирском загорелись склады предприятия "Русский холод", производящего мороженое и полуфабрикаты.

Инцидент произошел в поселке Краснообск на улице Восточная. На данный момент огнем охвачены две тысячи квадратных метров, возгорание локализовано.

Пожару присвоен второй уровень сложности. На месте работают около 60 человек и 20 единиц техники, передает РИА Новости. 

По предварительной информации, все сотрудники склада успели выйти из здания, о пострадавших не сообщается.

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