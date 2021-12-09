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Российские вирусологи с медоборудованием направлены в ЮАР

19:04
  • четверг
  • 09 декабря 2021

О сотрудничестве в борьбе в коронавирусом договорились президенты двух стран

Президенты России и Южно-Африканской республики договорились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом. Владимир Путин и Сирил Рамафоза переговорили по телефону.

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Как сообщает пресс-служба Кремля, президент ЮАР выразил признательность российской стороне за готовность к тесному взаимодействию на противоэпидемическом направлении.

Владимир Путин и Сирил Рамафоза обсудили ситуацию с выявленным в ЮАР штаммом "омикрон". Принято решение в ближайшее время направить в республику российских вирусологов. В ЮАР отправятся также эпидемиологи и врачи с медицинским оборудованием и санитарно-эпидемиологической лабораторией.

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