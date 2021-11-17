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Вирусолог назвал способ избежать распространения COVID-19 по всему миру

10:25
  • среда
  • 17 ноября 2021

Ученые долгое время не воспринимали коронавирус как глобальную угрозу

Распространение коронавирусной инфекции можно было остановить еще в 2019 году. Такое мнение высказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. 
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Эксперт заявил, что для предотвращения распространения COVID-19, когда заболеваемость только начала расти, следовало закрыть границы, чтобы помешать болезни выйти за пределы Китаем, и остановить перелеты между странами, где появились основные очаги инфекции.

Волчков напомнил, что ряд стран долгое время не закрывал авиасообщение с КНР, как и сам Китай. Даже в период так называемого китайского Нового года, который идет в январе-феврале, на достаточно длительные каникулы Китай не закрыл вылет, когда его посещали миллионы туристов.

Вирусолог указал, что Россия также очень поздно решилась на закрытие границ, как и сделали страны Европейского Союза, которые стали вторым интенсивным очагом в Европе.

При этом профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский напомнил, что специалисты в свое время недооценили COVID-19 — многие не могли предположить, что местное заболевание, станет более серьезным, чем вирус SARS-1, сообщает URA.RU.

Ранее кандидат медицинских наук Борис Чурадзе рассказал, какие лекарства не следует принимать при коронавирусе без назначения врача.

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