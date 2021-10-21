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Вирусолог рассказал о новых направлениях мутаций коронавируса

09:41
  • четверг
  • 21 октября 2021

Появление новых вариантов инфекции будет продолжаться

Появление новых генотипов или вариантов коронавирусной инфекции будет продолжаться. Об этом рассказал вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства здравоохранения России, профессор Александр Бутенко. 
В Великобритании нашли новый опасный штамм коронавируса

Эксперт пояснил, что это естественный процесс эволюции данной группы коронавирусов. Кроме того, увеличиваются объем и возможности обследования различных источников коронавирусной инфекции, которые могут эволюционировать как в сторону увеличения патогенных и вирулентных свойств, так и в сторону их уменьшения.

Мутации коронавируса могут иметь разную направленность, совершенно не обязательно они будут более опасными и агрессивными, как это было со штаммом "дельта", подчеркнул Бутенко.

Хотя на эволюцию вируса повлиять невозможно, имеются предпосылки к улучшению ситуации. Как уточнил специалист, это происходит благодаря накоплению опыта научным сообществом и системами здравоохранения, а также за счет вакцинации и формирования коллективного иммунитета, рассказал Бутенко в интервью радио Sputnik.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов ранее рассказал, что в России выявлены единичные случаи варианта коронавируса AY.4.2. Изначально этот вариант обнаружили в Великобритании. Он является одним из 45 подвидов штамма "дельта".

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