ФСБ назвала провокацией действия украинского судна в Азовском море

Что заявили в Киеве?

Провокацией и угрозой безопасности мореплавания назвали в ФСБ действия украинского корабля "Донбасс" в Азовском море. Об инциденте стало известно накануне поздно вечером.

Судно, стоявшее до этого на рейде в порту Мариуполя, взяло курс на Керчь, при этом никаких заявок на прохождение по маршруту, как того требует российское законодательство, от украинской стороны не поступало.

Требования развернуться были проигнорированы. Спустя некоторое время корабль сам сменил курс. Всё это время его сопровождала наша береговая охрана. Как позже выяснилось, возвращение в порт совпало с завершением переговоров президентов Украины и США, сообщает "ТВ Центр".

В Киеве при этом настаивают, что корабль выполнял задачи в своих территориальных водах и не нарушал запретных зон. В России же призвали обсудить провокацию на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

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