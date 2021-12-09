В Генштабе назвали ложью подготовку вторжения России на Украину

США обостряют и без того накаленную обстановку в Донбассе

Любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Поставки США вертолетов, самолетов, а также беспилотных летательных аппаратов "подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам".

"В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны", - заметил глава Генштаба (цитата по "Интерфаксу").

Он подчеркнул, что гуляющие в средствах массовой информации слухи о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, являются ложью. Страны НАТО принимают за боевую подготовку обычную передислокацию подразделений на территории России.

"Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления. Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью", - сказал Герасимов.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.

"Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению, а мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, ЛНР и ДНР, это нюанс, который нужно правильно понимать и правильно трактовать", - заметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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