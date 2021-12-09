Захарова обвинила Украину в стягивании тяжелой артиллерии на восток

Об этом известно наблюдателям ОБСЕ, заявили в МИД России

Украинские власти перебрасывают на восток, к линии соприкосновения, тяжелую артиллерию. Об этом в четверг, 9 декабря, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что об этом факте известно специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Наблюдатели фиксируют переброску Киевом на восток тяжелых вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику. Также армия Украины продолжает использование беспилотников.

Представитель МИД России также отметила, что Киев наращивает группировку на линии соприкосновения в Донбассе.

Обеспокоенность вызывает поддержка этих действий со стороны НАТО, члены альянса "просто накачивают оружием Украину, находящуюся в состоянии гражданской войны", цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее в Генштабе российских Вооруженных заявили, что любые попытки Киева силой урегулировать конфликт в Донбассе будут пресекаться. К резким и опасным шагам подталкивает Украину Запад, поставляя ей летальные вооружения, подчеркнул начальник Генштаба Валерий Герасимов.

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