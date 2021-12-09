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Захарова обвинила Украину в стягивании тяжелой артиллерии на восток

15:59
  • четверг
  • 09 декабря 2021

Об этом известно наблюдателям ОБСЕ, заявили в МИД России

Украинские власти перебрасывают на восток, к линии соприкосновения, тяжелую артиллерию. Об этом в четверг, 9 декабря, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
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Захарова подчеркнула, что об этом факте известно специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Наблюдатели фиксируют переброску Киевом на восток тяжелых вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику. Также армия Украины продолжает использование беспилотников.

Представитель МИД России также отметила, что Киев наращивает группировку на линии соприкосновения в Донбассе.

Обеспокоенность вызывает поддержка этих действий со стороны НАТО, члены альянса "просто накачивают оружием Украину, находящуюся в состоянии гражданской войны", цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее в Генштабе российских Вооруженных заявили, что любые попытки Киева силой урегулировать конфликт в Донбассе будут пресекаться. К резким и опасным шагам подталкивает Украину Запад, поставляя ей летальные вооружения, подчеркнул начальник Генштаба Валерий Герасимов.

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