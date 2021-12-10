Мишустин заявил о восстановлении глобальных рынков

Россия превысила докризисный уровень

В пятницу в Москве стартовал Международный экспортный форум "Сделано в России". Пленарное заседание, посвященное ключевым вызовам ближайших 10 лет, открыл Михаил Мишустин.

Глава правительства отметил, что взрывной рост цифровых технологий, меняющиеся структура спроса и потребления заставляют двигаться вперёд ещё быстрее. Кроме того, к 2030 году необходимо реализовать задачу, которую поставил президент - обеспечить реальное увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов. И некоторых результатов уже удалось добиться, отмечает "ТВ Центр".

"Сегодня уже можно говорить, что глобальные рынки, в целом, оправились от шока, который вызвала пандемия. Россия не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его, в том числе хорошие результаты показывает несырьевой, неэнергетический экспорт. В текущем ожидается, что его объём составит свыше 180 млрд долларов. Это станет самым высоким показателем за последние три года", - заявил Мишустин.

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