Неудобного Земмура назвали главной угрозой Макрону

Кандидату в президенты Франции прочат судьбу Стросс-Кана

Эрика Земмура, официально объявившего о намерении участвовать в выборах 2022 года во Франции, считают главной угрозой действующему президенту страны Эммануэлю Макрону. У Земмура, только по официальным данным, десятки тысяч сторонников и сотни тысяч сочувствующих. Заявления кандидата вызывают взрывной эффект не только в Пятой республике, но и далеко за ее пределами. Земмур намерен вывести Францию из НАТО, в корне изменить миграционную политику и сократить социальную помощь для мигрантов неевропейского происхождения. Интернет-пользователи уже волнуются - не повторит ли он судьбу другого известного неудобного француза - Стросс-Кана.

На митинге в поддержку кандидата 13 тысяч человек хором скандируют только одну фразу: "Земмура в президенты!". Тот, кто считает себя современным Де Голлем и Наполеоном, идет на выборы, чтобы вернуть Франции саму себя.

"Мы отвоюем нашу идентичность, наш суверенитет. Отвоюем нашу страну!", - заявляет кандидат в президенты. Интеллектуал, публицист, в прошлом ведущий одной из самых популярных аналитических программ на телевидении - Эрик Земмур давно известен французам тем, что прямо говорит вещи, о которых в европейском обществе теперь можно разве что шептаться на кухне.

Даже свою новую партию он неполиткорректно называет "Реконкиста" - прямо отсылая к событиям средневековья, когда христиане отвоевывали занятые маврами земли Пиренейского полуострова. А в ролике, где Земмур объявляет о намерении баллотироваться в президенты, фоном идет нарезка совершенных мигрантами преступлений. Куда уж более прямолинейно?

"Вы никуда не уезжали. Но перестали чувствовать себя дома. Вы не покидали Родину, но как будто она покинула вас и вы чувствуете себя иностранцами в своей собственной стране", - заявляет Земмур избирателям.

При этом политик и сам из тех, кого обычно записывают в "понаехавшие". Выходец из семьи алжирских евреев, которые перебрались в Пятую Республику в начале войны за независимость бывшей французской колонии. Но вот парадокс. Человек, корнями не связанный с Францией, взял на себя миссию едва ли не главного защитника ее традиционных ценностей. Причем, защитника настолько категоричного, что за его резкие высказывания Эрика Земмура то и дело обвиняют в антисемитезиме, шовинизме, расизме и национализме.

"Мои противники хотят моей политической смерти, журналисты - моей социальной смерти. Джихадисты - просто смерти", - говорит Земмур на очередном митинге.

Вот и на первом предвыборном мероприятии не обошлось без рукоприкладства. Сначала на кандидата в президенты напал неизвестный мужчина. А чуть позже массовая драка началась уже в зале, куда проникли несколько активистов из числа крайне левых. Политические дебаты быстро перешли в баталии.

Французские СМИ уже возложили вину за все случившееся на самого кандидата. Более того, еще в октябре полторы сотни журналистов подписали письмо с требованием запретить публиковать любую информацию, если она касается Эрика Земмура – "чтобы спасти демократию". Демократию неудобный кандидат, очевидно, видит совсем не так, как хотелось бы либеральным медиа. И что еще хуже - подобную точку зрения во Франции с каждым годом разделяет все больше людей.

Около 70% французов считают, что страна находится в сложной ситуации, государство в упадке, а будущее безрадостно, говорит ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

"Вот на фоне вот этих упаднических настроений и неверия в будущее страны, неверия современному политическому классу Франции Эрик Земмур смог стать популярным - и заручиться на сегодняшний день поддержкой 15% процентов французских избирателей", - отметил Федоров.

Теперь французские СМИ уже называют Земмура ни много ни мало "местным Дональдом Трампом" - как бы намекая избирателю: а нам оно надо? Хотя сравнение с Трампом не имеет под собой оснований, считает главный редактор парижского литературного альманаха "Глаголъ" Елена Кондратьева-Сальгеро.

"Это очередная провокация в некотором роде, чтобы дискредитировать Земмура как личность. Здесь не может быть абсолютно никаких параллелей - ни с точки зрения общего личностного подхода, ни с точки зрения образования, ни с точки зрения общей культуры", - заявила Кондратьева-Сальгеро.

И все же, что и правда роднит экс-президента США и претендента на Елисейский дворец - так это способность собрать вокруг себя консервативный правый и ультра-правый электорат. Рейтинги новичка в политике уже фактически сравнялись с опытной Марин Ле Пен.

В своей предвыборной программе самопровозглашенный реконкистадор предлагает немедленно выслать из страны всех иностранных преступников, систематически отправлять на родину нелегальных мигрантов. А еще выйти из военного руководства НАТО и строить более независимую внешнюю политику.

"Мы не вассалы Соединенных Штатов! Мы не вассалы НАТО и Европейского союза! Нам надо говорить со всеми! С США, Россией, Китаем!", - заявляет Земмур.

О том, как сильно нервируют французский политический истеблишмент такие заявления, можно догадаться по развернувшейся в СМИ информационной кампании. Для начала нашлись жертвы сексуальных домогательств Земмура - правда, ни одно дело так и не дошло до суда. Потом всплыла история о связи политика со своей ассистенткой, которая якобы ждет от женатого босса ребенка.

Плюс неуважение к избирателям - Земмур показал неприличный жест одной левой активистке. И - вишенкой на торте - сочувствие к коллаборационистскому режиму маршала Петэна. В одной из своих книг Эрик Земмур написал, что тот попытался спасти от нацистов часть еврейского населения страны. За это самого Земмура теперь называют евреем-антисемитом и сторонником фашизма.

Тем не менее, аналитики уверены, что шансы Эрика Земмура стать основным соперником действующего президента не так и малы. Сейчас его рейтинг на уровне 15% - но кто знает, что будет через полгода?

А ведь от выбора Франции зависит не только будущее страны, но и во многом всего Евросоюза. В Германии на днях покинула пост канцлера Ангела Меркель из Германии - не просто канцлер ФРГ, а по сути, лидер всей Европы. Так что у Франции возникает возможность перехватить лидерство Германии в ЕС и стать более доминирующей и более значимой силой внутри коллективного европейского Запада.

Политический бомонд, конечно, сделает все, чтобы Эрик Земмур не смог выйти из этой гонки победителем. Вспомнить хотя бы, как вовремя нашелся компромат на куда более умеренного консерватора Франсуа Фийона. Еще раньше - сильно не нравившегося США главу МВФ Доминика Стросс-Кана, который тоже метил в кресло президента Франции, обвинили в изнасиловании. А потом выяснилось: все ложь и провокация. В том, что прямо сейчас биографию Земмура изучают подобного рода специалисты - можно даже не сомневаться.

Екатерина Выскребенцева, "В центре событий".

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