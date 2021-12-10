Опубликовано редкое видео с Путиным

Камера застала президента России перед заседанием совета ЕАЭС

Редкие кадры, запечатлевшие президента России до начала заседания Высшего Евразийского экономического совета, опубликовал Telegram-канал "Пул №3". Владимир Путин, готовясь открыть встречу, проходившую в формате видеоконференции, улыбнулся человеку за кадром.

"Вас заметили: началось заседание Высшего совета ЕАЭС", - подписал видео автор Telegram-канала.

Российский лидер 10 декабря принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета – это наднациональный орган Евразийского экономического союза. Участвовали также президенты Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Присутствовали и представители государств-наблюдателей - Кубы и Узбекистана.

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