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Опубликовано редкое видео с Путиным

17:36
  • пятница
  • 10 декабря 2021

Камера застала президента России перед заседанием совета ЕАЭС

Редкие кадры, запечатлевшие президента России до начала заседания Высшего Евразийского экономического совета, опубликовал Telegram-канал "Пул №3". Владимир Путин, готовясь открыть встречу, проходившую в формате видеоконференции, улыбнулся человеку за кадром.

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"Вас заметили: началось заседание Высшего совета ЕАЭС", - подписал видео автор Telegram-канала.

Российский лидер 10 декабря принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета – это наднациональный орган Евразийского экономического союза. Участвовали также президенты Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Присутствовали и представители государств-наблюдателей -  Кубы и Узбекистана.

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