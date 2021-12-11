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Место встречи - "Марс": в Москве реконструировали ещё один кинотеатр

13:19
  • суббота
  • 11 декабря 2021

В новом комплексе побывал Сергей Собянин

На северо-востоке Москвы завершилась реконструкция кинотеатра "Марс". Итоги работ осмотрел Сергей Собянин. Во время модернизации общую площадь объекта увеличили почти в три с половиной раза. Мэр отметил, что здание станет новым общественным центром. Он также пообщался с жителями, и рассказал о планах по развитию района.
Собянин утвердил реализацию проекта реконструкции кинотеатра "Полярный"

Место встречи и центр притяжения всего района. У кинотеатра "Марс" теперь космический облик - стекло и серый металлик. Но жители района Алтуфьево хорошо помнят, что ещё несколько лет назад он выглядел совсем иначе.

Реконструкция "Марса" началась в 2019 году в рамках программы модернизации городских кинотеатров. В результате площадь его увеличилась в три с лишним раза. Теперь тут и магазины, и аптека, и служба быта, и кафе. Есть пространства для детей, можно играть в настольный теннис, читать книги, проводить выставки. Скоро откроются и пять кинозалов, сообщает "ТВ Центр".

На встрече с жителями столичный мэр обсудил множество самых насущных вопросов. В том числе, открытие поликлиники и реновацию. Сейчас решают вопрос строительства жилья на территории промзоны "Бескудниково". Сергей Собянин показал на карте будущие площадки.

К примеру, в здании легкоатлетического комплекса сейчас завершается монтаж инженерных сетей и отделка. Он должен стать одним из лучших в городе -  с беговой дорожкой, различными зонами для прыжков, сектором для толкания ядра. И заниматься тут будут не только дети из спортивной школы №82.

Многое в Алтуфьевском районе делается и в плане благоустройства, это касается и дворов, и территорий вокруг школ и детских садов. В сквере у кинотеатра "Марс" появились лунные качели с подсветкой и скульптурами в виде планет Солнечной системы.

 В ближайшие два года планируют завершить и два важных транспортных проекта. Это строительство Северо-Восточной хорды и развязки на МКАД с Алтуфьевским шоссе.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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