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РПЦ окажет помощь пострадавшим при взрыве в подмосковном монастыре

12:23
  • понедельник
  • 13 декабря 2021

Церковь будут продолжать работу с трудными подростками

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщила в Telegram, что РПЦ окажет помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим при взрыве в женском монастыре подмосковного Серпухова.
Стало известно о состоянии устроившего взрыв в Серпуховском монастыре

"Где бы ни происходили подобные нападения - они вызывают одинаковую скорбь, желание не допустить подобного в будущем", - отметил Легойда.

По его словам, Церковь работает с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь, и намерена продолжать это делать.

Утром в понедельник на территории монастыря подорвал самодельную бомбу 18-летний выпускник православной гимназии Серпухова. Пострадали семь детей, один из них госпитализирован. Напавший получил серьезные ранения. Пока нет официальных данных о его состоянии - ряд СМИ сообщает, что молодой человек скончался, также поступает информация о том, что он жив, но находится в критическом состоянии.

Мотивом называют ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и покушении на убийство.

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