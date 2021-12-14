Санта-Клауса задержали на митинге против ковидных ограничений (видео)

Волшебник вел себя агрессивно
В Германии задержали Санта-Клауса, который участвовал в акции против коронавирусных ограничений.
Инцидент произошел в городе Штральзунд. Санта ходил с плакатом против местного правила 2G, обязывающего местных жителей носить маски и иметь сертификат о вакцинации против коронавируса.
Зимний волшебник оказал сопротивление при задержании, выкрикивал антиправительственные лозунги и в целом вел себя агрессивно.
Теперь по немецкому законодательству Санте грозит штраф за препятствование деятельности полиции, пишет издание "Подъем".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: