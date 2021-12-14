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Санта-Клауса задержали на митинге против ковидных ограничений (видео)

12:19
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Волшебник вел себя агрессивно

В Германии задержали Санта-Клауса, который участвовал в акции против коронавирусных ограничений.

Инцидент произошел в городе Штральзунд. Санта ходил с плакатом против местного правила 2G, обязывающего местных жителей носить маски и иметь сертификат о вакцинации против коронавируса.

Зимний волшебник оказал сопротивление при задержании, выкрикивал антиправительственные лозунги и в целом вел себя агрессивно.

Теперь по немецкому законодательству Санте грозит штраф за препятствование деятельности полиции, пишет издание "Подъем".

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