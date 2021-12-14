Российско-белорусский воздушный патруль проверил границу с ЕС

Для пилотов это повседневная работа, отметили в Минске
Совместное патрулирование воздушной границы Союзного государства с ЕС выполнили 14 декабря российские и белорусские пилоты. Решение увеличить состав дежурных сил ПВО и патрулей Москва и Минск приняли из-за участившихся полетов натовской авиации вблизи рубежей Белоруссии.
"Для белорусских и российских летчиков — это повседневная работа", — сообщила пресс-служба белорусского Минобороны в Telegram-канале.
Как пояснили в военном ведомстве, такое патрулирование необходимо, чтобы предотвратить нарушения границы в воздушном пространстве. В сообщении подчеркивается, что это гарантирует белорусскому народу мирный труд и суверенитет государства.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram