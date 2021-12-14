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Российско-белорусский воздушный патруль проверил границу с ЕС

22:09
  • вторник
  • 14 декабря 2021

Для пилотов это повседневная работа, отметили в Минске

Совместное патрулирование воздушной границы Союзного государства с ЕС выполнили 14 декабря российские и белорусские пилоты. Решение увеличить состав дежурных сил ПВО и патрулей Москва и Минск приняли из-за участившихся полетов натовской авиации вблизи рубежей Белоруссии.  

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"Для белорусских и российских летчиков — это повседневная работа", — сообщила пресс-служба белорусского Минобороны в Telegram-канале.

Как пояснили в военном ведомстве, такое патрулирование необходимо, чтобы предотвратить нарушения границы в воздушном пространстве. В сообщении подчеркивается, что это гарантирует белорусскому народу мирный труд и суверенитет государства.

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