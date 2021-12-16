Twitter оштрафовали на десять миллионов рублей

Решение вынес Мировой суд Таганского района Москвы

В четверг Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter еще на 10 миллионов рублей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу.

"Постановлениями мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы от 16 декабря Twitter, Inc. признан виновным по части 2 и 4 статьи 13.41 КоАП", - сказано в сообщении.

Уточняется, что штрафы связаны с отказом площадки удалять запрещенный контент. В октябре замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что от удаления Twitter противоправной информации зависит снятие ведомством с платформы ограничений по скорости.

"Пока мы на том же показателе остались. Мы ждем того, что Twitter все-таки до конца исполнит требования российского закона", - заметил Субботин.

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