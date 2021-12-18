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Россия направила Ту-22М3 для патрулирования границы Белоруссии

15:12
  • суббота
  • 18 декабря 2021

Полёты проходят в сопровождении белорусских самолётов

Россия направила в Белоруссию дальние бомбардировщики Ту-22МЗ для совместного патрулирования белорусской госграницы, сообщили в Минобороны Белоруссии. Военные соседней страны опубликовали видео полёта российских бомбардировщиков.

В совместном патрулировании также принимает участие тактическая группа многофункциональных истребителей СУ-30СМ Белоруссии и России.

Российские Ту-22М3 привлекли для патрулирования вскоре после заявления заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии Владимира Арчакова о том, что американские самолёты ведут радиоэлектронную разведку на всю глубину территории страны.

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