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Участника беспорядков у Капитолия посадили на 5 лет

12:20
  • воскресенье
  • 19 декабря 2021

Он бросил огнетушитель в полицейских

Самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия вынес американский суд. Одного из участников январских событий признали виновным в нападении на полицейского и приговорили к пяти годам тюрьмы.
Штурмовавшему Капитолий "шаману" вынесли суровый приговор

Роберт Палмер распылил в сторону стражей порядка огнетушитель и бросил в них пустой баллон. В своей куртке в цветах американского флага он был хорошо заметен в толпе.

Беспорядки 6 января приравняли к акту внутреннего терроризма. Всего арестованы 700 человек. Многих идентифицировали благодаря доносам родственников и друзей. Вынесено уже полторы сотни приговоров.

Противники демократической партии называют происходящее политическими репрессиями, призванными запугать оппонентов, сообщает "ТВ Центр".

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