Ушаков и Салливан обсудили предложения России по безопасности

По оценке Кремля, разговор носил деловой и прагматичный характер

Помощник президента России Юрий Ушаков провёл переговоры со своим американским коллегой Джейком Салливаном. В центре беседы была тема российских предложений по гарантиям безопасности. Ранее этот проект, изложенный в двух документах, был передан американской стороне. Пока ясной реакции от Вашингтона нет. Зато младоевропейцы активно выступают против любых договоренностей с Москвой.

С широкой улыбкой украинский президент встречает в своей загородной резиденции лидеров Польши и Литвы. Дружеские рукопожатия, беседы за чашечкой кофе и общая ненависть к России. Тон задают поляки.

"Когда нас спрашивают, кто должен уступить, то ясно, что Россия должна сделать шаг назад. Когда одна страна ставит ультиматумы другим государствам, если согласиться на эти ультиматумы, потом начинается серьёзная военная агрессия", - заявил президент Польши Анджей Дуда.

Журналисты в зале на это заметили, что Москва всего лишь просит НАТО прекратить расширение на восток. Это альянс угрожает России, приближаясь. Но высокие представители восточной Европы продолжают нагнетать атмосферу. В Литве заявили, что готовы передать Украине летальное оружие. Неожиданно для прессы резкий тон подхватила новый министр обороны Германии. Кристина Ламбрехт осматривала под Вильнюсом силы быстрого реагирования НАТО - те самые, что готовятся воевать с Россией.

"Не должно быть так, чтобы Россия диктовала партнерам по НАТО, как себя вести", - сообщила Кристина Ламбрехт, министр обороны Германии.

Впрочем, всё это риторика. Германия, Британия, да и США уже дали понять - своих солдат на защиту Украины никто отправлять не будет. Искусственно разогревая кризис, каждый добивается своих целей. Ведущие страны Европы, очевидно, хотят участвовать в обсуждении тех инициатив, которые выдвинула Россия.

"ЕС, конечно, должен быть за столом любого обсуждения архитектуры европейской безопасности. Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий", - сказал Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС.

Только Евросоюз - это не военный альянс НАТО, где главную роль занимают американцы. Поэтому в российском МИД считают, что диалог по гарантиям безопасности должен быть только между Москвой и Вашингтоном.

"Мы предлагаем США двусторонние переговоры. Что касается других форматов, то пожелания тех или иных структур, конечно, мы принимаем к сведению, но это не означает, что мы меняем свою позицию. Мы продолжаем выступать в пользу двустороннего переговорного процесса", - заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Вопрос - как США примут российские предложения по гарантиям безопасности. Пока они показывают, что к диалогу готовы, но тон риторики прежний. Американский президент Джо Байден, как сообщает CNN, поручил своей администрации использовать все возможные инструменты для предотвращения возможного нападения России на Украину. Срок - четыре недели. Вашингтон грозит жёсткими санкциями - Москва даёт понять, что уместно говорить не о страхе, а о призывах российской стороны к своим партнерам остановиться. На этом фоне Washington Post вышла со статьей, призывающей сделать шаг навстречу России. "Мы могли бы, например, отменить санкции против России. Наше правительство может прекратить делать заявления о внутренних делах россиян и позволить им решать свои проблемы без нашей нежелательной критики. Нам было бы лучше сосредоточиться на нашей собственной политике", - пишет издание.

Но прислушаются ли к этому мнению в Белом доме? Пока нет прямого диалога по российским предложениям. В МИД заявили, что ждут срочного ответа из Вашингтона, чтобы всё не перешло в вялотекущий процесс.

Пётр Вершинин. Лилия Акиньшина. "ТВ Центр".

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