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Россия не допустит размещения баз НАТО в Грузии и на Украине

11:24
  • вторник
  • 21 декабря 2021

Ответ на такие шаги будет жестким

Размещения натовских баз на территории соседних государств Россия не допустит ни при каких условиях. На подобные попытки будет совсем другой ответ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.

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Гаврилов напомнил об участившихся учениях НАТО вблизи российских границ, а также о возросшей активности разведывательной авиации западных стран над Черным морем и Прибалтикой.

"Так называемая ротация означает, фактически, постоянное присутствие вооруженных сил. А от нас требуют чуть ли не отодвинуть войска до Урала", - заявил Гаврилов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Проекты российско-американского договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО были опубликованы 17 декабря. Документы передали американской стороне.

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