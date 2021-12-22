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Исторический максимум: цена газа в Европе побила все рекорды

08:23
  • среда
  • 22 декабря 2021

Преодолена отметка в 2150 долларов за тысячу кубов

Исторический максимум цен на газ зафиксирован лондонской биржей ICE. Стоимость голубого топлива в Европе впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров.

Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 2000 долларов за тысячу кубов
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Открывались торги накануне на отметке в 1800 долларов за тысячу кубов – по этой цене продавались январские фьючерсы по индексу TTF. В течение дня показатели колебались. Рекорд был обновлен в 18:04 по московскому времени. За тысячу кубометров газа давали 2187 долларов – рост по сравнению с предыдущим днем составил 27%.

21 декабря остановились физические поставки российского газа по газопроводу "Ямал-Европа", идущего через Белоруссию и Польшу в Германию. "Газпром" решил не бронировать мощности для транзита, не идет газ и в реверсном направлении. Концерн начал снижать объем транзита с 17 декабря, напоминает ТАСС.

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