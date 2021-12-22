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В Краснодаре задержали нового мэра Алексеенко

12:43
  • среда
  • 22 декабря 2021

Он запомнился оговоркой: "От нас ждут разговоров, а не конкретных дел"

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Краснодара Андрея Алексеенко, назначенного на должность месяц назад.

43-летнего градоначальника увезли на допрос, пишет издание Znak.com со ссылкой на свой источник. Местные СМИ пишут, что в 2018 году Алексеенко получил через посредника взятку в виде ружья стоимостью 1,6 миллиона рублей.

В свою очередь в пресс-службе администрации Краснодара, сообщили, что в их здании проводятся оперативные мероприятия и не располагают информацией о задержании мэра.

"Глава города Андрей Алексеенко оказывает необходимое содействие следствию", - передает "Интерфакс".

Алексеенко назначили мэром Краснодара 17 ноября 2021 года. При вступлении в должность он оговорился и заявил, что "от нас ждут разговоров, а не конкретных дел".

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