В Краснодаре задержали нового мэра Алексеенко

Он запомнился оговоркой: "От нас ждут разговоров, а не конкретных дел"
Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Краснодара Андрея Алексеенко, назначенного на должность месяц назад.
43-летнего градоначальника увезли на допрос, пишет издание Znak.com со ссылкой на свой источник. Местные СМИ пишут, что в 2018 году Алексеенко получил через посредника взятку в виде ружья стоимостью 1,6 миллиона рублей.
В свою очередь в пресс-службе администрации Краснодара, сообщили, что в их здании проводятся оперативные мероприятия и не располагают информацией о задержании мэра.
"Глава города Андрей Алексеенко оказывает необходимое содействие следствию", - передает "Интерфакс".
Алексеенко назначили мэром Краснодара 17 ноября 2021 года. При вступлении в должность он оговорился и заявил, что "от нас ждут разговоров, а не конкретных дел".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram