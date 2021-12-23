Снегопад в Сочи вызвал сбои в работе транспорта

Температура на курорте опустилась до минус 10

Сочи завалило снегом. Пока городские службы устраняют последствия ночного снегопада, в движении транспорта наблюдаются сбои.

"Движение на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок местами затруднено, движение на нескольких маршрутах осуществляется не до конечных остановок", - сообщили в пресс-службе администрации Сочи. Власти города просят сочинцев и гостей курорта воздержаться от поездок на личном транспорте.

Температура воздуха в Сочи в ночь на четверг опустилась до -10 градусов. Такие значения показали термометры в Красной Поляне. В Центральном, Хостинском и Лазаревском районах было немного теплее - 2-4 градуса ниже ноля. Осадки в Сочи, по прогнозам, не прекратятся до полудня, до конца суток 24 декабря действует штормовое предупреждение, передает "Интерфакс".

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