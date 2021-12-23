Пытавшийся проникнуть в дом Полонской украинец попал на видео

К послу явился незваный гость

Экс-прокурор Крыма и посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская опубликовала видео проникновения на свой участок на полуострове.

На кадрах видео, как неизвестный гражданин Украины перелезает через забор, подходит к дому и начинает размахивать каким-то предметом. Поклонская в этот момент находилась одна дома с ребенком.

"Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме", - написала она в своем Telegram-канале.

Крымские правоохранители не видят в произошедшем состава преступления, добавила посол. Злоумышленника выслали обратно на Украину.

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