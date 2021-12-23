ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пытавшийся проникнуть в дом Полонской украинец попал на видео

11:45
  • четверг
  • 23 декабря 2021

К послу явился незваный гость

Экс-прокурор Крыма и посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская опубликовала видео проникновения на свой участок на полуострове.

На кадрах видео, как неизвестный гражданин Украины перелезает через забор, подходит к дому и начинает размахивать каким-то предметом. Поклонская в этот момент находилась одна дома с ребенком.

"Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме", - написала она в своем Telegram-канале.

Крымские правоохранители не видят в произошедшем состава преступления, добавила посол. Злоумышленника выслали обратно на Украину.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Наталья Поклонская
Наталья Поклонская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.