Москвичам пообещали снег и мороз при низком давлении

В столице облачно

В столице 24 декабря подморозит до минус девяти градусов. Местами возможен небольшой снег, атмосферное давление понизится.

"Сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен небольшой снег. Температура днем в столице минус 7-9, по области - минус 7-11", - цитирует ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова РИА Новости.

Синоптик уточнил, что атмосферное давление понизится до 736 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывистый.

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