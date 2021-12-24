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Два человека погибли при пожаре в реанимации больницы в Астрахани

10:16
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Там лежали больные коронавирусом

Два человека погибли при пожаре в реанимационном отделении Областной инфекционной клинической больнице имени Ничоги в Астрахани.

Пожар произошел на первом этаже здания. В реанимации лежали люди с коронавирусом. В результате ЧП также есть пострадавшие, сообщили в МЧС, не уточнив их количество. Из больницы эвакуировали персонал и пациентов.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров, огонь тушили по повышенному рангу сложности 13 человек и четыре единицы техники. На данный момент возгорание ликвидировано. 

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в плафоне освещения в боксе реанимации на двух человек, передает ТАСС. Источник РИА Новости утверждает, что загорелся аппарат для подачи кислорода.

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