В Якутии в снежный плен попала большая колонна грузовиков

На помощь водителям выдвинулись спасатели

Во власти непогоды оказалось большинство регионов страны. В Якутии в 50-градусный мороз в снежном плену оказалась колонна из 12 грузовиков. У водителей нет связи, на исходе продукты и топливо. На помощь из столицы республики вылетели спасатели.

Мощные снегопады оккупировали и европейскую часть страны. Сугробы выросли в Калининградской области. Накануне был задержан вылет рейсов в Санкт-Петербург.

В северной столице погода не лучше - метёт со вчерашнего дня. Сложно приходится коммунальным службам. По всему городу ещё не убран снег, оставленный предыдущим атмосферным фронтом, сообщает "ТВ Центр".

Сильный ветер и метели наблюдаются в Смоленской, Ярославской и Брянской областях. МЧС предупреждает о гололедице. Виной тому северо-атлантический циклон "Квинтиус".

Оранжевый уровень погодной опасности сохраняется в Москве. Начавшийся ночью снегопад продолжится до вечера. За это время выпадет 10% месячной нормы осадков. Синоптики предупреждают метеозависимых людей, что атмосферное давление может достичь барического дна.

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