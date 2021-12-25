Власти Бурятии сняли режим ЧС после аварии на ТЭЦ

Республика возвращается к нормальной жизни

В столице Бурятии снят режим ЧС республиканского уровня, введенный из-за аварии на ТЭЦ-1. Сейчас в работе находятся пять котлов, один из них подключен этой ночью.

Постепенно растёт температура в теплосетях города. Сегодня власти намерены полностью восстановить теплоснабжение, сообщает "ТВ Центр".

В ночь на 23 декабря на ТЭЦ-1 произошло короткое замыкание, что привело к серьёзной аварии. Подача тепла в 30-градусный мороз была ограничена для 95 тысяч жителей.

МЧС оборудовали десятки пунктов временного размещения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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