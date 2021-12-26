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Как Москва готовится встретить Новый год

15:25
  • воскресенье
  • 26 декабря 2021

Праздник уже совсем скоро

Меньше недели остаётся до Нового года. Последние дни декабря обычно наполнены предпраздничной суетой.

Так много всего нужно успеть: определиться с подарками, выбрать и нарядить ёлку, позаботиться об угощениях, порадовать тех, кто дорог.

У мегаполисов - всё как у людей. И Москва к празднику, похоже, уже готова. О предчувствии Нового года - Анастасия Мартынова (смотрите видео).

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