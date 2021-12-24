Москвичам пообещали "нормальную русскую зиму" под Новый год

Мороз и сугробы создадут праздничное настроение

В последнюю неделю уходящего года в столичном регионе ожидается очередное полярное вторжение, поэтому под Новый год москвичей ждет настоящая русская зима. Об этом рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам эксперта, пик холода наступит в среду, 29 декабря, когда ночная температура опустится до 20 градусов мороза, а днем будет 14-16 градусов ниже нуля.

Непосредственно в праздничную ночь, с 31 декабря на 1 января, прогнозируется "нормальная русская зима с бодрящими морозами и с хорошими сугробами". Пока конкретные цифры назвать сложно, однако уже ясно, что будет морозно, предупредил Тишковец.

В январе 2022 года в центральной России ожидаются температуры на половину-один градус ниже климатической нормы. При этом осадки будут в дефиците, рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что метеорологи ожидают неоднородную погоду в европейской части России в январе и феврале 2022 года. Ожидаются как оттепели, так и морозы.

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