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Москвичам пообещали "нормальную русскую зиму" под Новый год

15:00
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Мороз и сугробы создадут праздничное настроение

В последнюю неделю уходящего года в столичном регионе ожидается очередное полярное вторжение, поэтому под Новый год москвичей ждет настоящая русская зима. Об этом рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москвичам пообещали снег и мороз при низком давлении

По словам эксперта, пик холода наступит в среду, 29 декабря, когда ночная температура опустится до 20 градусов мороза, а днем будет 14-16 градусов ниже нуля.

Непосредственно в праздничную ночь, с 31 декабря на 1 января, прогнозируется "нормальная русская зима с бодрящими морозами и с хорошими сугробами". Пока конкретные цифры назвать сложно, однако уже ясно, что будет морозно, предупредил Тишковец.

В январе 2022 года в центральной России ожидаются температуры на половину-один градус ниже климатической нормы. При этом осадки будут в дефиците, рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что метеорологи ожидают неоднородную погоду в европейской части России в январе и феврале 2022 года. Ожидаются как оттепели, так и морозы.

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