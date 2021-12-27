Путин решил квартирный вопрос семьи 14-летнего Марка из Подмосковья

Мальчик участвовал в акции "Елка желаний"

Владимир Путин поговорил по телефону с Марком Кобленевым из Подмосковья. Президент позвонил 14-летнему мальчику в новую квартиру, куда только что переехала семья.

Марк – участник акции "Елка желаний". Мечту мальчика о гитаре президент исполнил на прошлой неделе, тогда же Путин узнал от мамы подростка, что у них нет своего жилья. Мать с сыном жили у знакомых – многодетной семьи.

"Президент пообещал помочь, и на днях Марк с мамой Надеждой переехали в собственную квартиру", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Многодетной семье, которая приютила Марка с мамой, также помогли улучшить жилищные условия. А мальчик пообещал сыграть президенту песню Владимира Высоцкого "Высота".

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