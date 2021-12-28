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Собянин: ТПУ кратно повышают эффективность работы московского транспорта

20:42
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Это удобные пересадки и перехватывающие парковки

Транспортно-пересадочные узлы, которые в большом количестве появляются в последнее время в Москве, обеспечивают комфорт москвичей и повышают эффективность работы столичного транспорта, пояснил Сергей Собянин. Мэр Москвы ответил на вопросы москвичей в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

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По словам Собянина, если бы новые линии метро строились без пересечения с МЦК и МЦД, это не улучшило бы транспортную ситуацию в городе. Теперь же, благодаря ТПУ, все радиальные линии дают возможность пересадки, это намного повышает эффективность работы всего транспорта.

На транспортно-пересадочных узлах есть возможность пересадки не только на разные линии метро, МЦК или МЦД, на БКЛ, но и на наземный транспорт. Кроме того, москвичам обеспечен комфорт – перейти к другой станции или остановке можно по принципу "сухие ноги" не выходя на улицу. Это удобно не только для пассажиров, но и для жителей прилегающих микрорайонов, через которые не проходят в час пик толпы людей, заключил Собянин.

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