Раскрыто состояние вернувшегося в тюрьму Саакашвили

В госпиталь политика перевели 20 ноября

Бывшего главу Грузии Михаила Саакашвили вернули в тюрьму города Рустави после лечения в военном госпитале. Его сторонники теперь пытаются отменить этот перевод. По утверждению адвоката, справка о выздоровлении была сфальсифицирована, якобы на самом деле заключённый находится едва ли не при смерти. То же самое заявляет нынешняя пассия Саакашвили и призывает людей на митинги в его поддержку.

Колонна машин во главе с реанимобилем покидает территорию военного госпиталя Гори под покровом ночи. И на полной скорости отправляется в сторону тюрьмы в городе Рустави. Где спецтранспорт уже встречают усиленные наряды охраны.

После массовых столкновений с полицией, которыми обернулось последнее заседание суда с участием Михаила Саакашвили, грузинские власти явно опасаются новых беспорядков. И небезосновательно.

"СОС, КАРАУЛ! Приблизительно час назад Михаила Саакашвили насильно похитили из госпиталя Гори": это обращение к сторонникам экс-президента Грузии его нынешняя возлюбленная - депутат украинской Рады Елизавета Ясько - записывает с одним призывом: не бездействовать.

Хрупкое здоровье беглого грузинского лидера якобы совсем пошатнулось. Несколько дней назад Саакашвили, который, по оценкам врачей, шел на поправку, уже попытались вернуть из больницы за решётку. Но ровно в этот момент он потерял сознание. Теперь, уверяют грузинские власти, обвиняемый был вполне в состоянии перенести поездку.

В госпиталь Михаила Саакашвили перевели 20 ноября. Тогда врачи констатировали ухудшение состояния здоровья политика после почти двухмесячной голодовки. Которую он объявил в знак протеста против своего задержания. А консилиум медиков, собранных соратниками экс-президента, и вовсе обнаружил у него посттравматическое стрессовое расстройство и неврологическую симптоматику. В чем именно она выражается - до конца непонятно. Но, как заявил после беседы с Саакашвили его адвокат, в тюремной камере бывший грузинский лидер "не совсем коммуникабелен".

"К нему прибыли с инвалидной коляской и посадили в нее. У него не было сил оказывать сопротивление. У него был разум затуманен, видимо, ему дали принять снотворное. У него было высокое давление, как и ранее. Он мне сказал, что на почве волнения ему могло стать еще хуже, поэтому решил не сопротивляться", - рассказал адвокат Николоз Гварамия.

А вот власти Грузии утверждают обратное: после лечения здоровье Саакашвили якобы настолько улучшилось, что к нему в палату даже привели персонального тренера для занятий физкультурой. От них Михаил Саакашвили гордо отказался. Но, судя по кадрам из зала суда, он и без спорта выглядел весьма бодрым, энергичным. И уж точно не похудевшим на 20 килограммов, как уверяли его сторонники. Возможно, помогли соки и детское питание, которым бывший президент Грузии периодически перекусывал в ходе объявленной голодовки.

"Я хочу спросить мой любимый грузинский народ, хочу спросить вас. Вы не соскучились по чувству гордости за свою страну? Не соскучились по темпу и "драйву" развития? По любви и теплу? Если вы соскучились по всему этому, тогда нам нужно всем вместе покончить с тем, что происходит сейчас", - заявил Саакашвили.

Впрочем, закончится это все явно нескоро. Саакашвили - фигурант сразу нескольких уголовных дел. Его обвиняют в разгоне оппозиционного митинга, разгроме телекомпании "Имеди" и растрате миллионов из бюджета. До этого политика заочно уже признали виновным по делу об убийстве грузинского банкира и избиении депутата, приговорив к девяти годам лишения свободы.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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