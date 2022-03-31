Ка-52 уничтожили огневые позиции бронетехники ВСУ

Результат фиксировался средствами объективного контроля

Министерство обороны России рассказало в четверг утром о работе ударных вертолетов Ка-52 на Украине в рамках спецоперации.

"Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет парами с малых высот, уничтожив замаскированный пункт управления и опорный пункт подразделений ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что была разбита бронетехника и живая сила противника. Результат фиксировался средствами объективного контроля.

Как напомнили в Минобороны, в ходе проведения специальной военной операции армейская авиация выполняет задачи по уничтожению бронетехники, сопровождению колонн, доставке десанта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

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