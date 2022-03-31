ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ка-52 уничтожили огневые позиции бронетехники ВСУ

09:50
  • четверг
  • 31 марта 2022

Результат фиксировался средствами объективного контроля

Министерство обороны России рассказало в четверг утром о работе ударных вертолетов Ка-52 на Украине в рамках спецоперации.

Минобороны рассказало о перегруппировке российских войск на Украине
В Минобороны рассказали о "летучих эскадронах смерти" в Харькове

"Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет парами с малых высот, уничтожив замаскированный пункт управления и опорный пункт подразделений ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что была разбита бронетехника и живая сила противника. Результат фиксировался средствами объективного контроля.

Как напомнили в Минобороны, в ходе проведения специальной военной операции армейская авиация выполняет задачи по уничтожению бронетехники, сопровождению колонн, доставке десанта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Вертолет Ка-52 ВКС России
Вертолет Ка-52 ВКС России
Боевая работа в вертолета Ка-52 ВКС России
Боевая работа в вертолета Ка-52 ВКС России
Вертолет Ка-52 ВКС России
Вертолет Ка-52 ВКС России
Пилот вертолета Ка-52 ВКС России
Пилот вертолета Ка-52 ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.