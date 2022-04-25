Бастрыкин поручил выяснить причины пожара на нефтебазе в Брянске

Будет возбуждено дело
По факту пожара на нефтебазе Брянска будет возбуждено уголовное дело.
Выяснить обстоятельства произошедшего поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
После локализации возгорания криминалисты приступят к проведению осмотра нефтебазы.
Пожар на нефтебазе "Транснефть-Дружба" в Фокинском районе Брянска случился в ночь на 25 апреля. На данный момент пожар не потушен, на месте работают спасательные расчеты.
Возгоранию присвоен повышенный номер сложности, подъезды к нефтебазе перекрыты полицией. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Эвакуация населения не требуется.
1 апреля горела нефтебаза в Белгороде. По ней ударили два украинских вертолета Ми-24. Пострадавших не было.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"