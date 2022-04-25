Бастрыкин поручил выяснить причины пожара на нефтебазе в Брянске

Будет возбуждено дело

По факту пожара на нефтебазе Брянска будет возбуждено уголовное дело.

Выяснить обстоятельства произошедшего поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

После локализации возгорания криминалисты приступят к проведению осмотра нефтебазы.

Пожар на нефтебазе "Транснефть-Дружба" в Фокинском районе Брянска случился в ночь на 25 апреля. На данный момент пожар не потушен, на месте работают спасательные расчеты.

Возгоранию присвоен повышенный номер сложности, подъезды к нефтебазе перекрыты полицией. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Эвакуация населения не требуется.

1 апреля горела нефтебаза в Белгороде. По ней ударили два украинских вертолета Ми-24. Пострадавших не было.

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