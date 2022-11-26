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На Украине приходит в негодность американская военная техника

12:53
  • суббота
  • 26 ноября 2022

Киев не знает, где её ремонтировать

Около трети артиллерийских орудий, поставленных Западом Украине, находятся в нерабочем состоянии, пишет "Нью-Йорк Таймс". По данным источников газеты, ремонт вооружений является приоритетной задачей для США. Базу для этих целей открыли в Польше, но в ЕС всё еще идут споры о необходимости военной помощи Киеву.
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В американской прессе бьют тревогу: проект "Украина" оказывается всё более затратным. То появляется информация о гигантских хищениях выделяемых Киеву средств и вооружений. Теперь источники в Пентагоне заявляют: даже та техника, которая доходит до фронта, в кратчайшие сроки приходит в негодность.

Что не уничтожается российскими войсками, ломается от нарушения условий эксплуатации и банального перегрева стволов. Ремонтировать приходится снова за деньги американских налогоплательщиков.

В Киеве требуют организовать ремонтные возможности ближе к линии фронта, а также срочно усилить ПВО страны комплексами "Пэтриот", которые Германия обещала именно Польше. Передавать их Киеву в Берлине не хотят. Но союзники по НАТО намерены усилить давление на руководство Бундесвера, сообщает "ТВ Центр".

При этом осложнять отношения с Москвой в условиях наступившей зимы в Евросоюзе готовы не все, что убедительно показала последняя встреча по теме энергоресурсов в Брюсселе.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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