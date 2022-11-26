В Запорожье уничтожен склад американских ракет HIMARS

Использовалось высокоточное оружие

Российские военные уничтожили в районе населённого пункта Кушугум Запорожской области склад боеприпасов для реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки предотвращена попытка атаки ВСУ на купянском направлении. Там уничтожено более 30 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и три пикапа. Авиация и артиллерия поразили пять пунктов управления в Харьковской и Запорожской областях и в ДНР.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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