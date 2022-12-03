Добровольцы из Российского союза боевых искусств отправятся в Донбасс

Формируется отряд профессионалов

Одно из самых ярких и зрелищных спортивных событий года: в Москве прошёл форум боевых искусств "Битва чемпионов". Это ежегодный турнир в формате "школа против школы", когда на одном ринге бьются представители разных видов единоборств.

За титул абсолютного чемпиона боролись мастера армейского рукопашного боя, самбо, тайского бокса, каратэ и других дисциплин. В итоге звание сильнейшего досталось чемпиону Европы 2016 года по ушу Шамилю Мусаеву, сообщает "ТВ Центр".

Важным итогом турнира стало объявление о формировании добровольческого отряда, состоящего из бойцов Российского союза боевых искусств, которые отправятся в зону проведения специальной военной операции.

"Настоящий боец всегда способен защитить себя, мастер боевых искусств способен своё искусство использовать для того, чтобы защитить тех, кто нуждается в помощи и защите. Но высшая миссия - возможность встать на защиту своего народа и своей страны", - отметил замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

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