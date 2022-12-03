ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Добровольцы из Российского союза боевых искусств отправятся в Донбасс

12:49
  • суббота
  • 03 декабря 2022

Формируется отряд профессионалов

Одно из самых ярких и зрелищных спортивных событий года: в Москве прошёл форум боевых искусств "Битва чемпионов". Это ежегодный турнир в формате "школа против школы", когда на одном ринге бьются представители разных видов единоборств.
Группа из сотни спортсменов-добровольцев отправится в зону СВО

За титул абсолютного чемпиона боролись мастера армейского рукопашного боя, самбо, тайского бокса, каратэ и других дисциплин. В итоге звание сильнейшего досталось чемпиону Европы 2016 года по ушу Шамилю Мусаеву, сообщает "ТВ Центр".

Важным итогом турнира стало объявление о формировании добровольческого отряда, состоящего из бойцов Российского союза боевых искусств, которые отправятся в зону проведения специальной военной операции.

"Настоящий боец всегда способен защитить себя, мастер боевых искусств способен своё искусство использовать для того, чтобы защитить тех, кто нуждается в помощи и защите. Но высшая миссия - возможность встать на защиту своего народа и своей страны", - отметил замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Добровольцы из Российского союза боевых искусств
Добровольцы из Российского союза боевых искусств
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.