"Еще один бизнес-проект": как США наживаются на поставке вооружений

Вашингтону хочется, чтобы европейцы поскорее избавились от своих арсеналов

Способность США обороняться может оказаться под угрозой, если на фоне ситуации на Украине разразится хотя бы ещё один конфликт, и Вашингтон решит снабжать своих союзников вооружением. Об этом пишет газета "Файнэншл таймс". Пишет на фоне достигнутой договорённости о поставках Киеву ракет дальностью 150 км - сейчас поставляют ракеты дальностью 70 км - и начавшейся переброски в Незалежную БМП "Брэдли". Америка и её европейские союзники сознательно идут на эскалацию конфликта и даже оголившиеся армейские склады их не останавливают. Уже обсуждается вопрос о поставках Украине самолётов. Пока, правда, и Вашингтон и ряд европейских столиц заявили, что истребители не дадут. Но совсем недавно то же самое они говорили и о танках.

Первые западные танки могут доставить на Украину не раньше середины весны. Скорее всего, это будут немецкие "Леопарды", потому что для расконсервации американских "Абрамсов", по словам представителей Пентагона, нужно еще больше времени. Но даже если они в итоге окажутся на Украине, то в их отправке непосредственно на фронт у экспертов есть сомнения.

"Я, кстати, не верю в массовую поставку танков. Мне кажется, украинская сторона не выпросит то количество танков, которое необходимо для организации хоть какой-то полноценной попытки прорыва линии обороны российской группировки. Думаю, речь пойдет о показательных выступлениях. Те же самые "Абрамсы", честно говоря, я не верю, что они доберутся до ТВД, я думаю, что они останутся где-то в районе Львова под Яворовом и будут сниматься в постановочной кинохронике западной пропаганды. То есть - да, что касается "Леопардов" и "Челленджеров", они окажутся на передовой и их будут прикрывать с помощью БМП, с помощью легких танков, артиллерии, РСЗО", - рассказал Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа.

Для управления немецкими танками продолжат готовить украинских солдат. Впрочем, обучение теперь будет кратким. На фронт могут отправить уже через несколько дней после первого знакомства с "Леопардами". Видимо, чтобы убедить всех, что управление танком – дело простое, на "Леопард" посадили министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Но если бы на западе реально рассчитывали на свои танки, то передавали их куда в больших количествах. Сейчас фронт буквально завален уничтоженной западной техникой. К встрече "Леопардов" и "Челленджеров" российские военные также готовы. Тем более, что появилась дополнительная мотивация к уничтожению танков. Например, за первый подбитый или захваченный "Леопард" дадут 5 миллионов рублей. За каждый последующий – по 500 тысяч. Впрочем, горящим западным танкам и другой технике на Украине будут рады не только россияне, но и американская промышленность.

"Им очень хочется, чтобы европейцы поскорее избавились от своих арсеналов под видом помощи Украине. Повалили свои самолеты в воздушном пространстве Украины. А потом им придется покупать как раз боевую авиацию маркировки F. То есть F-22, F-35, а F-35 – это вообще запредельной цены самолет. Отдельные модели достигают 200 миллионов долларов. То есть еще один бизнес-проект, как с танками", - рассуждает Александр Михайлов.

О том, что Европу и Германию в частности используют, говорят на митингах против отправки оружия на Украину, говорят даже в Бундестаге. Но руководство страны полностью зависит от Соединенных Штатов, поэтому и принимает решение о поставках техники на Украину. Максимум, что может позволить себе канцлер ФРГ – немного потянуть время.

"Возможно, с этим была связана определенная задержка в решениях Шольца, но он человек безвольный. Смотреть на него противно в последнее время. Такая личность занимает пост канцлера – ну достаточно серьезного государства. Но сейчас превращенного непонятно во что, в какую-то колонию. Латинская Америка даже демонстрирует суверенитет. Как про нее говорили, что это задний двор Соединенных Штатов. Нет. Задний двор Соединенных Штатов – это сейчас Европа", - отметил Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ.

При этом на Украине и на западе уже заговорили о возможных поставках самолетов. В данном случае США смогут нанести двойной удар по европейской промышленности. Во-первых, обесценить ее работу в глазах потенциальных клиентов. Во-вторых, нагрузить свои заводы новыми заказами.

О том, что именно Соединенные Штаты пытаются затянуть конфликт, на западе уже говорят не только на антивоенных митингах, но и в телеэфире. Вариантов для западной техники не так и много. Либо она стараниями киевского режима окажется на черном рынке, либо все же доедет до фронта и там будет уничтожена. Касается это не только танков. На неделе в Израиле заявили, что не исключают передачи Украине своей системы "Железный купол".

Впрочем, пока это лишь слова, а отказаться от такой затеи Тель-Авив может из-за потенциального риска – как только станет понятно, что купол не такой уж и железный, количество потенциальных покупателей израильской разработки резко сократится. К тому же, Израиль, в отличие от Европы, все же не так зависим от мнения Соединенных Штатов. Сам же Вашингтон вряд ли решится на более масштабную поддержку Украины. Ведь перед американцами маячит перспектива борьбы на два фронта.

"Если они в данном случае, судя по всему, неплохо зарабатывают на конфликте на Украине, заставляя самоубиваться Европу в антироссийских санкциях и принимать американскую технику в итоге, то тянуть еще конфликт на Тайване будет им одновременно проблематично. Там они будут ввязаны более серьезно и уже непосредственно. Здесь они работают через посредников. Здесь есть Украина, которая имитирует из себя бойца на передовой, а в итоге это ширма, за которой стоят 50 стран", - рассказал Александр Дудчак.

Но несмотря на потенциальные риски, США продолжают повышать ставки. Стало известно о решении выделить Киеву современные ракеты дальностью 150 километров. Новые американские боеприпасы, впрочем, российским военным уже знакомы. Их успешно сбивали в Сирии наши системы ПВО. К тому же, о самом действенном ответе на американские инициативы на неделе рассказали в российском МИДе. По словам Сергея Лаврова, чем дальнобойнее будут американские боеприпасы на Украине, тем дальше на запад пойдет российская армия, чтобы защитить нашу территорию.

Денис Большаков, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".

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