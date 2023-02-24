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Путин и Эрдоган обсудили мирное урегулирование на Украине

19:48
  • пятница
  • 24 февраля 2023

Лидеры России и Турции провели телефонный разговор

Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с Владимиром Путиным ситуацию на Украине и недавнюю серию землетрясений на юго-востоке Турции. Лидеры двух стран провели телефонный разговор, сообщила канцелярия турецкого президента.
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Известно, что Эрдоган поблагодарил президента России за солидарность, проявленную им в связи с землетрясением. Также президент Турции заявил о готовности Анкары продолжить посреднические усилия в деле мирных переговоров по Украине.

"Заявив, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений (…), президент Эрдоган выразил искреннее желание, чтобы достигнутое в Стамбуле соглашение было восстановлено, и что он готов внести любой вклад в это дело", - говорится в сообщении.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Они проходили, в том числе и в Турции. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.

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